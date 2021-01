Frank Raes bokst zijn Duivels-elftal in elkaar: "Met Van Moer en Van Himst"

"De fans hebben een fantastische ploeg gekozen, maar je kunt helaas maar 11 spelers opstellen", blaast Frank Raes. "Het is een verscheurend spel en eigenlijk kun je alleen maar een elftal per generatie samenstellen." "Ja, er is heel veel weelde, maar dat heb je bij elk land, hé. Begin maar eens aan die oefening in Spanje of Engeland." "Het verleden wordt wel een beetje verwaarloosd, maar dat is ook logisch. Het stempubliek is wellicht iets jonger en de ploeg van nu is incontournable." "Je moet spelers afschieten, maar nu heb je af en toe een vertekend beeld. De Duivels speelden vroeger niet of veel minder in het buitenland, maar speelden Europese finales met hun Belgische clubs." "Nu zien we hen ook van a tot z aan het werk. Als Eden Hazard zijn teen verstuikt op training, dan hebben we daar beelden van."

De doelman:

Michel Preud'homme kreeg van de Belgische stemmers de plek tussen de palen. "Dat vond ik toch verrassend", zegt onze presentator van Extra Time. "Ik plaats Jean-Marie Pfaff en Preud'homme op gelijke hoogte, Pfaff geef ik misschien zelfs een procentje meer. Maar Preud'homme wordt door zijn trainerschap en aanwezigheid in de pers iets minder snel vergeten." "Natuurlijk verdient Michel die plaats in doel, maar we koppelen dat toch vooral aan die match tegen Nederland op het WK van 1994. Maar wie zag Preud'homme bijvoorbeeld aan het werk bij Benfica? En vergeet vooral niet dat Pfaff 6 jaar onder de lat stond bij Bayern München." Preud'homme-Courtois-Pfaff was het podium van de stemmers. "Ik ben geneigd om voor Courtois te gaan. Doelman bij Real Madrid, dat is toch heel straf."

Uitslag stemming: Doelman 1. Michel Preud'homme 2. Thibaut Courtois 3. Jean-Marie Pfaff

De verdediging:

Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert en Jan Vertonghen vormen de achterhoede. Frank Raes: "Voor mij is Vertonghen nog altijd een centrale verdediger die door de luxe in het centrum op links werd geplaatst. Hij is dan wel recordinternational, maar vroeger waren er gewoon veel minder interlands. Paul Van Himst zou nu ook aan 120 of 130 interlands zitten." "De Belgen hebben nooit echt een linksback gehad die zich jarenlang kon profileren. Je had mannen als Vital Borkelmans en Patrick Vervoort, maar ik zou er Michel Renquin zetten." "Renquin was een monument bij Standard en was keihard, technisch heel sterk en koelbloedig. Hij was soms iets te traag, maar hij speelde wel de EK-finale van 1980."

Uitslag stemming: Rechtsachter 1. Eric Gerets 2. Toby Alderweireld 3. Thomas Meunier Centrale verdediger 1 1. Philippe Albert 2. Daniel Van Buyten 3. Georges Grün Centrale verdediger 2 1. Vincent Kompany 2. Walter Meeuws 3. Thomas Vermaelen Linksachter 1. Jan Vertonghen 2. Michel Renquin 3. Lei Clijsters

Het middenveld:

Op het middenveld - Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Enzo Scifo - vult onze ervaren commentator twee nieuwe namen in. "Ik mis Wilfried Van Moer in dit elftal. Hij speelde iets aanvallender dan Witsel en was eigenlijk een ex-aanvaller die naar het middenveld was gezakt." "Maar hij stond altijd goed opgesteld, scoorde en zou ook nu in het buitenland bij een topclub spelen. Alle trainers zetten Witsel nu meteen in hun ploeg, maar Van Moer was toch nog een stukje polyvalenter." Ook Enzo Scifo verdwijnt uit het elftal. "Ik vind Paul Van Himst straffer. Oké, hij had niet volledig dezelfde positie als Scifo, maar wie zet je er voorin uit?" "Van Himst heeft 4 keer de Gouden Schoen gewonnen en werd 25 jaar geleden bij de verkiezing voor het 100-jarige bestaan van de KBVB uitgeroepen tot Duivel van de Eeuw. Dat is allemaal niet toevallig." "Van Himst was gewoon enorm sterk en had zijn eigen stijl. Ik laat me zelfs vertellen dat hij een tijdje uitgesloten werd bij de Gouden Schoen omdat hij die trofee te veel won."

Uitslag stemming: Defensieve middenvelder 1. Axel Witsel 2. Wilfried Van Moer 3. Franky Van der Elst Centrale middenvelder 1. Enzo Scifo 2. Ludo Coeck 3. René Vandereycken Aanvallende middenvelder 1. Kevin De Bruyne 2. Marouane Fellaini 3. Jef Jurion

De aanval:

Aan het offensieve compartiment sleutelt Frank Raes niet. Eden Hazard, Romelu Lukaku en Jan Ceulemans zijn de Belgische aanvallers. "De tandem Lukaku-Ceulemans, dat zou wel gewerkt kunnen hebben. Al was Ceulemans als speler meer een zwerver, Lukaku haakt af en toe af, maar daar blijft het bij. Ceulemans kon je ook op het middenveld uitspelen." Raes heeft een boon voor Rik Coppens, die het niet tot in de ploeg schopt. "Hij was de Eden Hazard van zijn tijd, het is een bijzonder moeilijke keuze." "Maar Coppens speelde in de jaren 50 en vergelijk die periode maar eens met die van Hazard... Ik heb Rik zelf amper zien spelen en je vindt ook zo weinig beelden terug."

Uitslag stemming: Rechtsbuiten 1. Jan Ceulemans 2. Dries Mertens 3. Luc Nilis Linksbuiten 1. Eden Hazard 2. Frank Vercauteren 3. Rik Coppens Spits 1. Romelu Lukaku 2. Paul Van Himst 3. Erwin Vandenbergh

De bondscoach:

De KBVB maakte vandaag bekend dat Guy Thys deze selectie zou mogen dirigeren. "Daar ga ik mee akkoord", zegt Frank Raes. "Thys was een zeer aimabele figuur. Je kon rustig met hem bellen en even op bezoek gaan. Nu weet je niets van de spelers of coaches, alleen datgene wat ze zelf willen vertellen."

Uitslag stemming: Bondscoach 1. Guy Thys 2. Roberto Martinez 3. Raymond Goethals

Van een team naar één icoon:

Jef Jurion ("Sommigen vinden de tweevoudige winnaar van de Gouden Schoen zelfs de beste Anderlecht-speler in de geschiedenis"), Ludo Coeck, Laurent Verbiest ("Hij werd de Beckenbauer van Anderlecht genoemd, maar liet op 26-jarige leeftijd het leven bij een ongeval in Oostende"), Raoul Lambert: het zijn allemaal namen die de revue passeren in de selectiepolitiek van Frank Raes. "Je kan voor elke speler wel argumenten vinden." Tot 10 januari kunnen voetbalfans overigens nog digitaal stemmen voor het Ultimate Icon van het Belgische voetbal. In die competitie gaat de KBVB naar aanleiding van de 125e verjaardag op zoek naar de meest toonaangevende

voetbalfiguur uit de hele vaderlandse geschiedenis. "Dat is nog moeilijker", zegt Frank Raes over die keuze. "Jongeren kennen iemand als Paul Van Himst te weinig, maar doe mij misschien maar Eric Gerets." "Hij was niet de allerbeste voetballer, maar ik kies voor hem door zijn leiderschap. Hij was een echte voortrekker. Voor die rol zou ik het hem wel gunnen. We hebben nooit een straffere leider gehad dan Gerets."