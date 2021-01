Ex-wereldkampioen verspringen geschorst voor geknoei met whereabouts

Het leven van Luvo Manyonga verliep niet over rozen. Hij groeide op in armoede in een Zuid-Afrikaanse sloppenwijk en raakte verslaafd aan drugs, wat hem vroeg in zijn atletiekcarrière zelfs nog een schorsing zou opleveren.

Zijn doorbraak kwam er op de Olympische Spelen van Rio, toen hij op 1 centimeter van het goud strandde. Een jaar later lukte het hem wel om de beste van de wereld te worden, op het WK in Londen.

Op het laatste WK, in Doha, eindigde Manyonga net buiten de medailles, maar toch was de 30-jarige Zuid-Afrikaan een van de favorieten op de titel voor de Spelen van Tokio. Maar nu zal hij daar mogelijk zelfs niet eens aan de start komen.

Manyonga heeft volgens de Athletics Integrity Unit (AIU) geknoeid met zijn whereabouts. Of hij die niet correct heeft ingevuld of of hij niet aanwezig was bij controles is niet duidelijk. Hij wordt voorlopig geschorst in afwachting van een definitieve straf.

Manyonga is al de 4e wereldkampioen van de laatste 2 WK's die geschorst wordt vanwege zijn whereabouts. Ook Christian Coleman (100m), Salwa Eid Naser (400m) en Elijah Manangoi (1500m) staan momenteel op non-actief.