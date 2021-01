Eli Iserbyt voelt beterschap: "Maar in een topdag kunnen we weinig doen tegen Van Aert"

"Alleen is het behelpen met alle middelen: ijs leggen, rusten, naar de kinesist en osteopaat gaan. We laten niets aan het toeval over en de zwelling neemt al goed af."

"De voorbereiding is niet ideaal", vertelt Eli Iserbyt na zijn valpartijen in Heusden-Zolder (26/12) en Hulst (3/01). "Maar het gaat wel elke dag beter."

"Maar goed, op training in het bos voelde ik wel dat ik opnieuw volledig kan 'optrekken' en volledig kracht kan zetten. Dat stemt me wel gerust met het oog op het BK."

"Donderdag heb ik voor het eerst weer in het bos getraind. Dat verliep vlot en daar ben ik blij mee. Ik voel wel nog pijn bij het nemen van de balken, maar ik hoop wel dat ik er zondag over kan springen."

"Als Wout is zoals in Baal of Hulst, dan zijn er opties"

Zal dat voldoende zijn om Wout van Aert volwaardig te kunnen uitdagen? Eli Iserbyt uit zelf zijn twijfels.

"Er is maar één topfavoriet: Wout van Aert", zegt de Europese kampioen. "Ik verwacht dat hij snel zal openen en dan wordt het moeilijk. Als hij echt een topdag heeft zoals in Dendermonde, kunnen we weinig tegen hem doen."

"Maar als hij is zoals in Hulst of Baal, zijn er opties om hem te verslaan. In Boom bijvoorbeeld doken we met z'n vieren de finale in. Dat is toch anders dan een lange solo en dan wordt hij misschien wat nerveuzer."

"Wij hebben meer die ervaring om met veel op pad te zijn op het eind, dat kan ons misschien helpen. Zelf kan ik enkel Belgisch kampioen worden als alles 100 procent is die dag: de perfecte omstandigheden, de perfecte benen."