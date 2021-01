Club Brugge-Antwerp is mogelijke topaffiche in 1/8e finales van de beker

De 1/16e finales in de beker worden afgewerkt in de eerste week van februari. Club Brugge en Antwerp hebben daarin allebei een op papier makkelijke tegenstander, met respectievelijk Olsa Brakel en La Louvière. Als beide eersteklassers winnen, krijgen we in de 1/8e finales dus een heruitgave van de bekerfinale van 2020.

Andere mogelijke duels tussen eersteklassers in de 1/8e finales zijn onder meer Charleroi-Gent, Genk-STVV, Standard-Kortrijk en KV Mechelen-Beerschot.