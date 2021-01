VIDEO: Ceulemans, Hazard en Lukaku vervolledigen ideale 11 van Rode Duivels

In de 4-3-3 heeft de Belgische voetbalfan voorin plaats voor Jan Ceulemans, Eden Hazard en Romelu Lukaku.

Ceulemans was met 94 caps lange tijd de Belgische recordinternational, tot hij door enkele jongens van de huidige generatie werd voorbijgesneld. De voormalige aanvaller van Club Brugge scoorde 22 keer voor de Rode Duivels.

Zijn rush tegen Hongarije, met een assist voor Alex Czerniatynski op het WK 1982 staat in het geheugen gegrift, ook door het legendarische commentaar van Rik De Saedeleer: "En voortgaan, ze kunnen niet volgen!"

Hazard en Lukaku zijn dan weer de vaandeldragers van de huidige generatie. Hazard is de kapitein en het creatieve brein, goed voor 32 goals in 106 interlands. Lukaku is zonder meer de beste afwerker die ooit het truitje van de Rode Duivels droeg. Zijn teller staat momenteel op 57 doelpunten (in 89 duels) en hij heeft nog enkele jaren voor de boeg.