Tourist LeMC: "Hopelijk kiest Lamkel Zé een ploeg ver weg van deze stad"

Antwerp heeft 2020 afgesloten op de 5e plaats na een periode met ups en downs.

"We hebben nog nooit zo'n ploeg gehad, of toch niet voor zover ik me kan herinneren als supporter", blijft Johannes Faes (37), alias Tourist LeMC, positief.

"We zien dingen die we hier nog nooit hebben gezien. Dan denk ik ook aan het stadion en de infrastructuur."

"Of de ziel van de Bosuil anderzijds ook wat verdwenen is? Ik heb heel veel moeite dat Tribune 2 ook tegen de vlakte gegaan is, al voelt het wel aan als een noodzakelijk kwaad."

"We begrijpen het wel: iedereen krijgt het gevoel dat de tribune gaat instorten als je met duizenden fans staat te springen. Maar het doet wel pijn."

"Er komen veel groundhoppers naar ons stadion en zij zeggen altijd dat het vooroorlogs is. Het is toch een icoon."