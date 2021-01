Toon Aerts: "Papa Wout? Toen ik verliefd was, kon ik harder fietsen"

"Het zal niet zo simpel zijn om de titel te veroveren", valt Toon Aerts met de deur in huis. "Dat beseft iedereen wel. Onze ploeg, maar ook de andere ploegen."

"We hebben Wout van Aert aan het werk gezien in de kerstperiode. In Dendermonde was hij supersterk. We hebben één topfavoriet en dan hebben we veel scenario's voor de ereplaatsen."

Legt Aerts er zich nu al bij neer? "Dat doe je in principe niet, wel als de koers gereden is. Maar als je eerlijk bent, steekt één renner er bovenuit. Maar we hebben al gezien dat de topfavoriet niet altijd wint."