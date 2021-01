Thibau Nys aast op WK-selectie: "Maar ik weet nu dat ik geen resultaat kan rijden bij de profs"

Komend weekend worden er in Meulebeke geen BK's in de jeugdreeksen georganiseerd, maar de beloften zoals Thibau Nys kunnen zich wel bewijzen tussen de profs, al is dat een leerproces met heel veel vallen en opstaan. "Maar ik ben heel blij dat ik dat nog kan doen", zegt Nys junior. "In het begin was het wel moeilijk om dat een plaats te geven, maar nu heb ik aanvaard dat ik mijn ambitie moet bijschaven." "Als eerstejaarsbelofte weet ik dat ik geen resultaat kan rijden tussen die profs. Ik was zelf enorm verbaasd met mijn vijfde plaats in Kruibeke in het begin van het seizoen, maar ik besefte toen ook wel dat het veeleer een uitzondering zou zijn."

Nys worstelt al een tijdje met zichzelf, maar beschouwt dit niet als een weggegooid seizoen. "Ik heb veel geleerd en ook wat groeipijnen gehad. Dat hoort er bij in dat eerste jaar en dan kom je door corona ook nog eens bij de profs terecht, nog een stap hoger. Soms ging het goed, soms ook niet." "Ik heb last gehad van mijn rug en nog wat andere zaken, typisch voor een jonge renner die op dit niveau komt piepen, en dat maakte me wat onzeker. Nu is een diagnose gesteld en zijn die problemen bijna van de baan." "Ik loop al twee, drie weken langs bij kinesist Lieven Maesschalck om versterkende oefeningen te doen en ik had de voorbije crossen wel het gevoel dat het veel beter ging." (lees voort onder de foto)

"Ik moet me in de kijker rijden bij de bondscoach"

Een spraakmakend resultaat zondag op het BK verwacht Thibau Nys niet, maar de wereldkampioen bij de junioren trekt naar West-Vlaanderen met een persoonlijke missie. "Ik wil me bij de bondscoach in de kijker rijden. Niet dat het BK allesbepalend is voor een selectie voor het WK, er zal ook wel naar de wedstrijden voor- en nadien (Zilvermeerscross in Mol en de Flandrienscross in Hamme, misschien nog de Wereldbeker in Overijse) gekeken worden, maar een goed resultaat kan de doorslag geven." "Er zijn enkele jongens zeker van hun selectie, maar zelf hoor ik daar niet bij." "We zijn met een paar beloften aan elkaar gewaagd en dan moet je jezelf in de kijker rijden om die selectie af te dwingen. Ik wil echt wel graag bij de beste beloften van België horen en naar dat WK gaan."

"Kan Van Aert iedereen wel dood doen op dat parcours?"