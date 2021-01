Sporza verkende het BK-parcours met de bondscoach: dit zijn de cruciale stroken

Vanwege corona mogen de renners het parcours van het BK in Meulebeke niet op voorhand verkennen, dus daarom deden wij het in hun plaats. Bondscoach Sven Vanthourenhout sprong voor ons zelf nog eens op de fiets en legde de volledige omloop af. Hieronder gidst hij ons door de cruciale stroken op het parcours.

Hindernis 1: de schuine kant

"Eigenlijk is het eerder een opkantje dan een schuine kant", zegt Sven Vanthourenhout. "Het gaat voortdurend op-af-op-af en dat op een kleine oppervlakte." "Voor mij had dit niet echt gehoeven. Er hadden bijvoorbeeld een tweetal bultjes minder gemogen. Maar het is wel mooi ingekleed." "Dit stuk is vooral in het voordeel van de kleine, wendbare jongens, zoals een Eli Iserbyt. Michael Vanthourenhout moet dit ook kunnen. De jongens met power, zoals een Wout van Aert of Toon Aerts, kunnen die hier niet kwijt."

Hindernis 2: de brug

"Hier wordt vooral fysiek het verschil gemaakt. Omdat de afdaling door een bocht is onderbroken, kun je hier niet recupereren", zegt Vanthourenhout. "Na de brug is er een lange rechte strook, waar je meteen weer moet optrekken. Dit hele stuk zal wegen naarmate de ronden vorderen." Is dit geen gevaarlijke zone in het parcours? "In principe mag dit geen probleem vormen, zowel de vrouwen als de mannen zijn dit gewoon. De bandenspanning zal hier wel laag staan, dus je moet sowieso opletten als je van de brug afdaalt."

Hindernis 3: de kleine heuvel

Vanthourenhout: "Dit is de lastigste van de 2 heuvels, want aan de voet ligt het hier zompig. Je zakt zo'n 15 à 20 centimeter diep, waardoor je meteen je snelheid kwijt bent." "Het wordt heel moeilijk om hierop te rijden, dat wordt enkel iets voor de sterke mannen. Voor de vrouwen wordt dat lastiger, voor mij ook trouwens", hijgt de bondscoach nog na. "Dit is de start van het zwaardere werk in het parcours: een opeenstapeling van heuveltjes, bochtjes, de ondergrond die niet bolt... Vanaf hier wordt de schifting gemaakt. Hier moet je dan ook bij de eersten aan beginnen."

Hindernis 4: het wasbord

"Dit wasbord zal niet voor grote verschillen zorgen, dit is meer spielerei", zegt Vanthourenhout. "Dit is ook bekend terrein voor wie al eens eerder in Meulebeke heeft gereden." "Als je de techniek beheerst, heb je een klein voordeel. Je moet hier als een BMX'er overheen, pompend met je bovenlichaam over de bultjes. Maar de meeste renners hebben die techniek onder de knie. Dit zal hen dus niet in de problemen brengen."

Hindernis 5: de zandstrook

"Deze strook ligt op 300 meter van de finish. Dit is een cruciaal punt, want wie hier door het zand kan rijden, is in het voordeel bij een eventuele sprint." "Niet iedereen zal hier doorheen kunnen rijden. Nu ligt deze strook nog vrij moeilijk, want er zijn nog geen sporen. Dat zal alleen maar beter worden." "Dit is een ideaal stuk voor zandspecialisten, zoals een Laurens Sweeck. Maar ook een Van Aert of Aerts, met hun grote vermogen, zullen zich hier doorheen kunnen trekken."

Eindconclusie van de bondscoach