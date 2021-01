Sanne Cant voor BK: "Zou raar zijn om na 11 jaar die trui niet meer te hebben"

Voor de laatste overwinning van Sanne Cant moeten we al teruggaan naar het BK van 2020. Toch lijkt de drievoudige wereldkampioene geen stress te hebben na bijna een jaar zonder zege. "Het BK is een wedstrijd als een andere. Ik ben het wel gewoon om een BK te rijden", zegt een nuchtere Cant bij Sporza.

"Het is nu al 11 jaar op rij gelukt. Het zou wel raar zijn om na 11 jaar die trui niet meer te hebben. Ergens zit het wel in mijn achterhoofd dat het na al die jaren wel eens kan mislukken. Je kunt altijd een slechte dag hebben of materiaalpech hebben. Op zich is 11 jaar ook al straf."

"Maar de laatste weken gaat het weer beter. Ik kan opnieuw meestrijden voor het podium. Ik ben nog niet in topvorm, maar het is best oké. Op het BK moet het normaal gezien wel lukken."