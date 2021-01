NBA-spelers laten hun stem horen: "We blijven vechten voor verandering"

"Vanavond spelen we om de mensen een plezier te doen, maar we mogen de de onrechtvaardigheden in onze maatschappij niet uit het oog verliezen. We zullen onze stem en ons platform blijven gebruiken om deze zaken aan te kaarten en zullen er alles aan doen om te streven naar een meer gelijk en rechtvaardig Amerika."

"Er is een groot verschil tussen hoe betogers vorige lente en zomer behandeld werden en hoe demonstranten vandaag aangemoedigd worden om illegale dingen te doen. Dat toont dat de weg nog heel lang is."

"We spelen vanavond met pijn in het hart na de uitspraak in Kenosha en wetende dat demonstranten in onze hoofdstad anders behandeld worden door onze politieke leiders, naar gelang waar ze voor ijveren."

Onder meer in Miami, Golden State en Milwaukee gingen de spelers op hun knie zitten bij het begin van de wedstrijd. Dat deden ze omwille van de gebeurtenissen in Washington , maar ook na de vrijspraak van een politieagent die vorig jaar de Afro-Amerikaanse Jakob Blake neerschoot in Kenosha.

Boston-speler Jaylen Brown: "Er zijn twee Amerika's"

Boston-speler Jaylen Brown was een van de spelers die de gebeurtenissen en de ongelijkheid aankaartte. "Er is een Amerika waar je vermoord wordt terwijl je ligt te slapen in je auto, terwijl je sigaretten verkoopt of wanneer je in je tuin aan het spelen bent", sprak Brown.

"En er is een Amerika waarin je het Capitool (de Amerikaanse Kamer en Senaat, red) kunt bestormen zonder traangas, zonder arrestaties. Het is 2021 en er is niks veranderd. We blijven vechten voor verandering en we blijven het thema in de actualiteit houden."

Ook MVP Giannis Antetokounmpo was geschokt door de beelden van de protesten in Washington. "Mijn kind zal opgroeien in Amerika. En mijn kind is zwart. Ik kan me niet voorstellen dat mijn kind moet meemaken wat ik nu zie en wat ik vandaag zag op tv", aldus de Nigeriaanse Griek.

"Als ik mijn steentje kan bijdragen aan de verandering door erover te praten dan zal ik dat doen, want dit houdt me echt bezig."

