Kwalificaties Australian Open: Greet Minnen vergezelt haar verloofde: "Verdiend"

Minnen: "Ik verdien mijn plaats op hoofdtabel"

Greet Minnen, onze nummer 110 van de wereld, is heel tevreden met haar ticket voor de hoofdtabel. Na 2u18' en 3 sets was de kwalificatie binnen: ""Ik begon sterk en had het eerder kunnen afmaken, als ik mijn kansen aan het begin van de 2e set gegrepen had."

"Maar ik herpakte me nadien en kon Lepchenko in set 3 kraken. Ze speelt heel agressief, maar snel voetenwerk is minder haar ding. Ik denk dat ik vandaag het meest regelmatige was."

Voor de 23-jarige Minnen is het de 2e keer dat ze op de hoofdtabel van de Australian Open staat. Vorig jaar debuteerde ze in Melbourne en haalde meteen de 2e ronde. "Ik hoopte voordien dat ik meteen geplaatst zou zijn voor het hoofdtoernooi, maar heb het nu via de kwalificaties op eigen houtje klaargespeeld. Dat doet heel veel deugd."

"Het is een mooie beloning voor het harde werk tijdens de winter, een bevestiging ook dat ik mijn plek op een grandslamtoernooi verdien. Ik kan nu ook de andere voorziene toernooien in Australië afwerken, dat maakt een enorm verschil."

De verloofde van Van Uytvanck wacht nu een lange periode waarin ze grotendeels in isolatie zal moeten blijven. "Het wordt een hele onderneming, van 5 tot 6 weken, maar dat is geen smet op mijn geluk. Ik weet momenteel nog niet goed hoe de periode zal verlopen, maar ik hoop dat ik in quarantaine met Alison kan gaan."

""Ali" was van plan om in een bubbel te sparren met Kirsten Flipkens, maar zij sukkelt met haar enkel. Misschien kan ik de plaats van Kirsten overnemen. Dat kunnen we ook de kamer delen. Hopelijk staat Tennis Australia het toe."

"Alison traint momenteel in Dubai in de academie van Patrick Mouratoglou", vervolgde Minnen. "Wegens de gezondheidsmaatregelen kon ze niet aanwezig zijn bij mijn wedstrijd, maar ik had haar al aan de lijn. Ze is erg gelukkig voor mij."