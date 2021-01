Kajakkers oefenen in waterbouwkundig lab in Oostende: "Dit is echt nuttig"

In topsport wegen details zwaar door en dus laten ook de Belgische kajakkers niets aan het toeval over op weg naar Tokio. Gisteren trainden ze in een grote watertank in Oostende. "Deze kans wilden we niet laten liggen."

De Belgische kajakkers zijn begonnen aan de laatste rechte lijn richting de Olympische Spelen in Tokio. Woensdag trainden ze op een ongewone locatie aan de kust: in het nieuwe maritieme onderzoekscentrum (MOC).

Lize Broekx, Hermien Peters, Artuur Peters en Bram Sikkens kwamen in Oostende hun start perfectioneren in een sleeptank van 174 meter lang en 20 meter breed. In die tank zijn uiterst gedetailleerde metingen en uitgebreide analyses mogelijk. "Wij werken met scheepsmodellen om de toegankelijkheid van onze havens en waterwegen te onderzoeken en na te bootsen", zegt ingenieur Stefan Geerts. "Wij meten krachten en bewegingen." "Het is een beetje atypisch voor ons, maar het is leuk om te zien. Topsport heeft eigenlijk dezelfde ambities als wij met ons onderzoek en het was een unieke opportuniteit." Deze trainingsdag is het resultaat van een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Sport Vlaanderen en de Vlaamse Kano & Kajak Federatie (VKKF). (lees voort onder video)

Verslag in het Journaal:

"We wilden deze kans niet laten liggen"

Voor de kajakkers is dit inderdaad uniek. "Het is een grote uitdaging binnen de kajaksport om een gestandaardiseerde omgeving te vinden voor testen die niet beïnvloed worden door de omgevingsfactoren zoals wind en stroming", klinkt het. "Doordat de Olympische Spelen door corona een jaar zijn uitgesteld, kregen we de kans om het nieuwe onderzoekscentrum te gebruiken, en die wilden we niet laten liggen." Vooral de start wordt geoefend. "Bij de start is de eerste 150 meter cruciaal", legt Bram Sikkens uit. "Soms oefenen we in een zwembad, maar dan moeten we al stoppen na 10 of 15 slagen en nu kunnen we het dubbele doen." "Er zijn al veel wedstrijden verloren met enkele tienden van een seconde en die kun je winnen bij de start. Het is heel tof dat we dit hier kunnen oefenen."

Het was leuk om directe feedback te krijgen door de camera's. Nu zie je wat de coach anders uitlegt. Dat is heel nuttig en helpt echt. Hermien Peters

De kajakkers hadden een duidelijk doel voor de trainingsdag. "Dankzij de camera's en de lasersystemen proberen we hier enkele technische puntjes te verbeteren", zegt Artuur Peters. En dat werkt, bevestigt zus Hermien Peters. "Het was leuk om directe feedback te krijgen door de camera's. Nu zie je wat de coach anders uitlegt. Dat is heel nuttig en helpt echt." En de tank in Oostende had nog een ander voordeel. "Hier is veel meer golfslag dan we gewoon zijn", legt Lize Broeckx uit. "Maar het is goed om dat te oefenen. Als je altijd in ideale omstandigheden traint, dan ben je niet voorbereid op andere omstandigheden."

Zo oefenen Bram Sikkens en Artuur Peeters hun start