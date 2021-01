Jastremska (WTA-29) voorlopig geschorst na dopingplas: "Nooit van mijn leven"

"Mevrouw Jastremska had en heeft nog steeds het recht om zich te verdedigen, maar ze heeft dat tot nu nog niet gedaan", besluit het persbericht. (lees voort onder tweet)

De tennisster leverde op 24 november 2020 een urinestaal af. Het WADA-laboratorium in Montreal, Canada, vond het anabole steroïde mesterolone bij de analyse. Op 22 december kreeg Jastremska haar positieve resultaat te horen, vandaag volgde de voorlopige schorsing "in afwachting van een definitieve beslissing".

De 20-jarige Jastremska wordt met ingang van vandaag, 7 januari, voorlopig geschorst, luidt het in een statement van de ITF. "Jastremska werd beticht van een inbreuk op een antidopingregel onder artikel 2.1 van het 2020 Tennis Antidopingprogramma (aanwezigheid van een verboden middel in staal)."

"Nooit doping gebruikt, wellicht besmetting"

De Oekraïense, die in haar carrière 3 WTA-titels won en een hoogste ranking van WTA-21 noteerde, reageerde op Twitter. Ze schreeuwt haar onschuld uit. "Ik heb nooit prestatiebevorderende of verboden middelen gebruikt. Ik sta aan de grond genageld en ben geschokt."

"Temeer daar ik enkele dagen voor deze test, op 9 november tijdens het WTA-toernooi in Linz een negatieve controle had. Na dat laatste toernooi van het jaar heb ik de training gestopt en rustte ik uit in de aanloop naar het nieuwe seizoen."

Jastremska verduidelijkte dat het om "een zeer lage concentratie" van de verboden stof gaat en dat het wellicht om een "besmetting" gaat. Ook al omdat ze inlichten inwon bij wetenschappers, die stellen dat dit middel "wordt afgeraden aan vrouwen voor de nevenwerkingen".

"Ik ben vastberaden om mijn naam te zuiveren", besluit Jastremska. De WTA Tour is gisteren herbegonnen in Abu Dhabi.