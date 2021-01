Guy Thys is bondscoach van het ultieme elftal van de Rode Duivels

Er viel zeker iets te zeggen om Roberto Martinez de ultieme Rode Duivels te laten coachen, zeker omdat hij met een groot deel van hen al succes heeft gehad. Maar de Belgische supporters kozen toch voor Guy Thys.

Net als Martinez slaagde Thys erin om België naar de halve finales van een WK te loodsen, in 1986, en bovendien bereikte hij 6 jaar eerder ook nog eens een EK-finale, nog altijd een unicum voor ons land.

Thys is bovendien de enige Belgische bondscoach die meer dan 100 matchen aan het roer stond van de Rode Duivels (114 meer bepaald). Hij zat op de bank bij 3 WK's en 2 EK's, ook dat is ongeëvenaard.

Bovendien wist Thys met zijn legendarische lankmoedigheid een snaar te raken bij zowel zijn spelers als de hele Belgische bevolking. Jarenlang was de sigaarrokende Thys een vertrouwd beeld aan de zijlijn. Terwijl overal in België vingernagels in het rond vlogen en pacemakers het begaven, was de immer kalme sinjoor en seigneur een baken van rust voor een hele natie.