Belgian Bullets sleeën EK op "thuisbaan": "Top 8 moet lukken met hun ervaring"

Vanaf vrijdag staat in Winterberg de vijfde manche van de WB bobslee en skeleton op het programma. De wedstrijden gelden ook als EK. Kim Meylemans mikt hoog in het skeleton, An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts verdedigen de Belgische eer in de tweemansbob.

Stefaan Freeling, voorzitter van de Belgische bobsleefederatie, verwacht wel iets van de Belgian Bullets. "An heeft zich goed kunnen voorbereiden in Winterberg."

Voor het Belgische duo wordt het pas de tweede WB-manche van het seizoen. In Innsbruck werden ze 11e. "Maar op die baan daar moet je een ongelooflijke start hebben om het goed te doen", zegt Freeling. En de start blijft een werkpunt voor de Belgen.

De baan in Winterberg kennen de Belgen heel goed. "Ze hebben er 2 stages gedaan en een Europe Cup-manche afgewerkt waarin ze goed gepresteerd (vijfde, nvdr.) hebben. Ik denk dat An toch gemakkelijk naar een plaats in de top 8 kan sleeën met de ervaring die ze heeft. En Sara Aerts is momenteel echt in topvorm."

Toch houdt Freeling een slag om de arm. "Sommige factoren heb je niet in de hand. Het is momenteel heel hard aan het sneeuwen in Winterberg. Om de 3 sleeën wordt er geborsteld, de startvolgorde bepaalt hoe de baan er zal bij liggen."