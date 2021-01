Barcelona-coach Ronald Koeman: "We zijn op de goeie weg"

Tegen Bilbao kwam Barcelona al vroeg op achterstand, maar Pedri en een sterke Messi keerden de situatie helemaal om. "We zijn op de goeie weg. Zo moeten we voortdoen. We hebben de match gecontroleerd, zonder dipjes in ons spel", vindt Ronald Koeman.

"Bilbao is een sterke tegenstander. Dat we daar gewonnen hebben, zal mijn ploeg alleen maar meer vertrouwen geven."

Barcelona telt nu 7 punten minder dan Atletico, dat bovendien nog twee wedstrijden tegoed heeft. "Maar de titelrace is nog niet gestereden", waarschuwt Koeman. "Het seizoen duurt nog heel lang. Er kunnen altijd blessures zijn of ploegen die minder gaan presteren."

De Nederlander had ook nog lof voor Lionel Messi, die in Bilbao wellicht zijn beste match van het seizoen speelde. "Als sinds mijn eerste dag zie ik een Messi die alles geeft. Hij speelt al jaren op absoluut topniveau en lijkt nu nog efficiënter te zijn."