Alderweireld roept jonge Tottenham-fans op zijn nieuwe profielfoto te tekenen

Alderweireld deed zijn oproep donderdagmiddag en enkele uren later kreeg hij al een foto doorgestuurd van Marc Hickman, een supporter van Tottenham die in Singapore woont.

Zijn zoontje Woody van 9 jaar ("jouw fan nummer 1") had een tekening gemaakt van de Belgische verdediger.

Alderweireld was blij, maar wil graag meer tekeningen zien: "Love to see this. Keep them coming."