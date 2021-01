"Bora-Hansgrohe haalde Politt om Sagan ook wat onder druk te zetten"

In 4 jaar tijd is Bora-Hansgrohe uitgegroeid van een klein duimpje in de WorldTour tot een absoluut topteam. Met dank aan onder meer Peter Sagan. Maar de ploeg investeerde in het tussenseizoen in een alternatief voor de Slovaak. "Sagan is de 4,5 miljoen euro die hij jaarlijks verdient, niet meer waard", vindt ARD-radiocommentator Holger Gerska.

ARD-journalist: "Sagan is als marketingproduct nog altijd belangrijk"

4 jaar geleden draaide bij Bora-Hansgrohe alles nog rond drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. Maar dankzij de ontbolstering van Ackermann, Buchmann en andere Schachmanns is de Duitse ploeg alsmaar minder afhankelijk van de Slovaak. Dat weerspiegelt zich in het transferbeleid. Nils Politt (2e in Parijs-Roubaix 2019) werd dit jaar aan boord gehaald en krijgt een vrije rol in de kasseiklassiekers. "Dat is zeker ook om Sagan een beetje onder druk te zetten, want zijn contract loopt af op het einde van het jaar", vertelt Holger Gerska, radio-commentator bij ARD.



"Als Politt het dit voorjaar goed doet in de klassiekers, dan kan het team bij de contractonderhandelingen tegen Sagan zeggen: “We willen nog langer doorgaan met jou, maar niet meer voor een loon van 4,5 miljoen euro per jaar.""

"Als Sagan dan beslist om te vertrekken, dan heeft het team met Politt een goed alternatief voor de kasseiklassiekers." "Pas op, Sagan is qua marketingproduct heel belangrijk voor Bora-Hansgrohe. Maar door de mindere sportieve prestaties is hij zijn 4,5 miljoen euro niet meer waard, vind ik."

Politt is dan volgens Gerska weer als een schoonzoon. "Hij is een eenvoudige renner om mee samen te werken, traint hard en is mentaal sterk."



"Politt eiste tijdens de contractonderhandelingen ook niet om extra mannetjes mee te nemen naar Bora-Hansgrohe." "Hij heeft nochtans een goede band met zijn trainingspartner Rick Zabel (Israel Start-Up Nation). Met Burghardt en Oss heeft Politt bij Bora natuurlijk al 2 ervaren knechten die zich kunnen opofferen voor hem in de kasseikoersen."

VIDEO: Politt verliest sprintje tegen Gilbert in Parijs-Roubaix (2019)

Skiër, roeier en mountainbiker worden prof bij Bora-Hansgrohe

Naast Politt strikte Bora-Hansgrohe nog een 2e grote naam: de Nederlander Wilco Kelderman. "Ik ben benieuwd naar zijn rol", zegt Gerska. "Toen Kelderman begin september zijn krabbel zette bij Bora-Hansgrohe, wist hij niet dat hij enkele weken later 3e zou eindigen in een grote ronde (de

Giro)." "Bora had Kelderman eigenlijk als knecht binnengehaald. Het wordt

interessant om te zien of hij die helpersrol nog altijd klakkeloos wil vervullen." Op de loonlijst van Bora-Hansgrohe staan ook 2 renners die nog nooit gekoerst hebben op de weg: de Duitsers Ben Zwiehoff en Anton Palzer. “En er komt nog een 3e renner”, weet Gerska. “Na de Olympische Spelen zal roeier Jason Osborne bij de ploeg komen rijden." "Vorige maand was Osborne alle profrenners nog te snel af op het WK op Zwift. Eerst wil hij in Tokio nog olympisch goud winnen in het roeien, daarna wil hij het proberen op de weg." “Ben Zwiehoff komt uit het mountainbiken, terwijl Anton Palzer aan wintersport deed. Hij was een ski-bergbeklimmer en heeft een uitzonderlijke VO2max." Waarom neemt Bora-Hansgrohe het risico om renners uit andere disicplines over te hevelen naar de koers? “Omdat ze heel andere trainingsideeën hebben dan wielrenners. Volgens Bora-Hansgrohe-manager Ralph Denk zal dat de ploeg ten goede komen."

VIDEO: Roeier Jason Osborne klopt wielrenners op WK Zwift

"Jonge talenten trekken naar Bora dankzij coach van Ironman-winnaar"

Met sprinter Jordi Meeus zal er ook voor het eerst een Belg te bewonderen zijn in de kleuren van Bora-Hansgrohe. Meeus is, net als de Italiaan Giovanni Aleotti, de Brit Matthew Walls en de Deen Frederik Wandahl, een neoprof. "Het scoutingswerk is verricht door Dan Lorang, een gerenommeerde coach in Duitsland. Lorang traint ook Jan Frodeno, drievoudig winnaar van de Ironman van Hawaï." Wie talent zegt, denkt natuurlijk ook aan onze landgenoot Cian Uijtdebroeks. De 17-jarige junior ondertekende bij Bora-Hansgrohe een contract tot en met 2025, maar zal eerst nog een jaartje rijpen bij het opleidingsteam.



"Sinds Remco Evenepoel willen alsmaar meer teams een junior vastleggen als prof. Denk maar aan Trek-Segafredo met Quinn Simmons, Team DSM met Marco Brenner of Ineos met Carlos Rodriguez. Of die strategie goed uitpakt, valt nog af te wachten."

Neoprof Jordi Meeus (links) en junior Cian Uijtdebroeks (rechts) zijn 2 Belgen die hun lot verbonden hebben aan Bora-Hansgrohe.

Het succes achter Bora? "Geld en duidelijke beloftes"

Hoe klein Bora enkele jaren geleden nog was, zo groot is het Duitse topteam nu. Wat is het geheim achter die evolutie? "Geld”, zegt Gerska. “Met Bora en Hansgrohe heeft het team 2 krachtige sponsors, die van bij het begin beloofd hebben dat ze de wielerploeg voor vele jaren zouden steunen." "Bovendien is er weinig verloop van personeel. Ploegmanager Ralph Denk houdt het omkaderingsteam in grote mate bij elkaar."

Ploegmanager Denk is er al altijd in geslaagd om zich aan alle beloftes te houden. Dat is in schril contrast met Team Sunweb (DSM). Daar vertrekken de meeste renners omdat er problemen zijn. Holger Gerska

"Ook de sfeer binnen de rennersgroep is uitstekend, omdat manager Ralph Denk de renners duidelijke beloftes maakt." "Zo werd Ackermann beloofd dat hij voor het einde van zijn contract (dat dit jaar afloopt) zijn kans zal krijgen om als topsprinter naar de Tour te gaan. Dat zal dit jaar gebeuren." "Denk is er tot nu toe in geslaagd om zich aan alle beloftes te houden. Dat is in schril contrast met Team Sunweb (DSM). Daar vertrekken de meeste renners omdat er ergens problemen zijn. In het geval van Marc Hirschi weten we dat nog niet precies." "Bij Bora-Hansgrohe gaat het er anders aan toe. Daar wordt er altijd open gecommuniceerd. Majka en Mühlberger, bijvoorbeeld, hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze bij het team geen kansen meer zouden krijgen als kopman. Daarom mochten ze hun geluk beproeven bij een andere ploeg."

Nieuwkomers bij Bora-Hansgrohe Giovanni Aleotti (Ita) neoprof Wilco Kelderman (Ned) van Sunweb (DSM) Jordi Meeus neoprof Anton Palzer (Dui) komt uit de wintersport Nils Politt (Dui) van Israel Start-Up Nation Matthews Walls (GBr) neoprof Frederik Wandahl (Den) neoprof Ben Zwiehoff (Dui) komt uit het mountainbiken