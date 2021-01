VIDEO: Scifo, Witsel en De Bruyne vormen ideale middenveld van Rode Duivels

In het ultieme Rode Duivels-elftal is er plaats voor drie middenvelders. De oudste van dat trio is Enzo Scifo. De stilist met Italiaanse roots had altijd zijn voor- en tegenstanders, maar volgens de fans van de Rode Duivels heeft hij dus toch zijn plaats in het elftal.

Scifo speelde 84 keer voor de nationale ploeg en scoorde 19 keer. Hij was erbij op het EK in 1984 en op de WK's van 1986, 1990, 1994 en 1998, waar hij zijn laatste interland speelde.

Scifo krijgt het gezelschap van twee spelers uit de huidige generatie Rode Duivels: Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Dat duo behoeft nauwelijks introductie. Witsel na Jan Vertonghen de spelers met de meeste caps (110) voor de Rode Duivels en Kevin De Bruyne is al jaren het kloppende hart van het team.