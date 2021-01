VIDEO: Dunkkoning stijgt op in de NBA, heerlijke assist van Jokic

Met deze nieuwe nederlaag is de positieve seizoensstart van Minnesota nu helemaal tenietgedaan. De Timberwolves hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen, maar verloren tegen Denver al voor de 5e keer op rij, waardoor ze helemaal zijn weggezakt in het Westen.

Nikola Jokic loodste de Denver Nuggets naar een 123-116-overwinning tegen de Minnesota Timberwolves. De boomlange Serviër was goed voor 35 punten, 15 rebounds en 6 assists, waarvan onderstaande ongetwijfeld de mooiste was.

De zege van de Bulls was een teamprestatie, met 7 spelers in de dubbele cijfers. De bezoekers haalden bovendien een achterstand van 20 punten op. Bij Portland was CJ McCollum de topschutter met 26 punten.

In Portland verloren de Trail Blazers in eigen huis van de Chicago Bulls (108-111), maar de lekkerste dunk was er wel eentje van de thuisploeg. Hoogvlieger Derrick Jones Jr., vorig jaar de winnaar van de Slam Dunk Contest, steeg ook vannacht op voor een monsterdunk.

De LA Lakers hadden niet veel overschot tegen de Memphis Grizzlies. De kampioen won met 92-94 dankzij de onvermijdelijke tandem LeBron James-Anthony Davis, allebei goed voor 26 punten.

Na afloop wilde James niet veel kwijt over de wedstrijd, wel over de zaak Jacob Blake. Die beroert opnieuw de VS, nadat gisteren bekendgeraakt was dat een blanke politieagent niet vervolgd wordt voor het neerschieten van de Afro-Amerikaan Jacob Blake.

"Ik ben slim genoeg om te beseffen dat er veel meer is in de wereld dan alleen maar basketbal. De uitspraak van de rechter is een dolk in het hart, een slag onder de gordel voor elke zwarte persoon. Dit is al veel te vaak gebeurd. We moeten sterk zijn en blijven ijveren voor verandering", aldus James.