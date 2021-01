Vandenbempt: "Exit Van Eetvelt zal niet voor onrust zorgen bij Anderlecht"

Natuurlijk had Karel Van Eetvelt niet de bedoeling om al na 9 maanden te vertrekken. Hij heeft immers een belangrijke job opgezegd om te beginnen bij de club van zijn hart. .

Maar de voorbije maanden is de club geëvolueerd. Aanvankelijk was Wouter Vandenhaute enkel extern adviseur en was Van Eetvelt als CEO de facto de baas.

Maar later is Vandenhaute voorzitter geworden - ook al is dat pas sinds vandaag officieel, omdat hij nu pas zijn aandelen heeft verkocht in makelaarsbedrijf Let's Play. Vandenhaute is als voorzitter zeer aanwezig, als een soort executive president.

Bovendien heeft de komst van Jos Donvil als COO de kaarten herschud. Het speelveld was plots afgebakend, waarbij het sportieve in handen was van sportief manager Peter Verbeke, coach Vincent Kompany en voor een deel ook Vandenhaute. De dagelijkse leiding nam Donvil al een tijdje voor zijn rekening.

Van Eetvelt verzorgde nog wel de communicatie naar de buitenwereld en zetelde ook namens Anderlecht in de Raad van Bestuur van de Pro League (wat hij overigens tot het einde van het seizoen zal blijven doen, aangezien dat op naam is).

Maar op een bepaald moment ontstaan er dan toch spanningen en dan gaat iemand als Van Eetvelt, die toch belangrijke functies heeft bekleed, zich afvragen: kan ik hier nog een rol van betekenis spelen? Daarom heeft hij in een mail naar Vandenhaute en hoofdaandeelhouder Marc Coucke zijn ontslag aangeboden.