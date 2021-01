Titelverdediger Laurens Sweeck: "50 procent aan inkomsten verloren door coronacrisis"

Sweeck: "Het had allemaal net iets mooier kunnen zijn"

Vorig jaar soleerde Laurens Sweeck op een indrukwekkende manier naar zijn eerste Belgische titel bij de profs.

Hoe voelt de titelverdediger zich nu, 4 dagen voor het BK? "Niet slecht. Maar vorig jaar had ik in de aanloop naar het BK wel betere benen. Ik heb nog enkele dagen om die benen terug te vinden", lacht Sweeck.

Door de coronacrisis heeft de Belgische kampioen minder plezier beleefd aan zijn driekleur dan hij vooraf had gedacht. "De meeste wedstrijden gingen wel door, maar het was telkens zonder publiek."

"Financieel was ik er als Belgisch kampioen ook beter van geworden als het een normaal jaar was geweest. Ik heb zo'n 50 procent aan inkomsten verloren. Het had dus allemaal net iets mooier kunnen zijn."