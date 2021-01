Parijs-Nice telt (korte) tijdrit en keert terug naar La Colmiane

De renners die een gooi willen doen naar de eindzege zullen vooral de 3e, 4e en 7e etappe moeten aanstippen.

De 3e opdracht is een tijdrit van net geen 15 kilometer, de 4e dagtaak is een rit in de Beaujolais met onder meer een dubbele beklimming van de Mont Brouilly en een aankomst bergop.

De voorlaatste etappe eindigt op La Colmiane, de klim die ook vorig jaar aankomstplaats was. Nairo Quintana won er met overmacht, Tiesj Benoot kwam voor de eindzege net te laat om Maximilian Schachmann te onttronen.

Die etappe was de laatste koers voor een periode van enkele maanden, aangezien Parijs-Nice een dag voor de slotrit gestaakt werd door de coronacrisis en vrijwel de hele wereld daarna op slot ging.

Over het deelnemersveld is nog niets bekend, al zou Primoz Roglic een rugnummer aanvragen. 23 ploegen zijn uitgenodigd: de 19 WorldTour-teams en Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, B&B Hotels en Total Direct Energie.