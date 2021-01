Kamil Stoch wint voor de 3e keer het Vierschansentoernooi

Wie kon olympisch kampioen Kamil Stoch nog van een 3e eindzege in het Vierschansentoernooi houden?

De Noor Halvor Egner Granerud (3e in de stand) wou de strijd nog vol aangaan. Uit revanchegevoelens, want volgens de Noor dankte Stoch zijn grote voorsprong aan de wind (waar ook punten voor te verdienen zijn).

Op training maakte Granerud nog indruk met een sprong van 143 meter. Maar vandaag vloog hij bij zijn 2 pogingen niet verder dan 133 en 134 meter. Goed voor de 12e plaats.

Kamil Stoch trok wel de goede lijn door. Gisteren won hij de kwalificaties. Met sprongen van 139 en 140 meter duldde de Pool vandaag niemand in zijn buurt.

De Noor Lindvik, die voor Garmisch-Partenkirchen nog moest passen met tandpijn, eindigde vandaag 2e. Wereldkampioen Geiger zweefde naar de 3e plaats.

Zo kroont Stoch zich voor de 3e keer tot eindwinnaar van het Vierschansentoernooi. Ook in 2017 en 2018 was hij de beste. Geiger (winnaar in Oberstdorf) legt beslag op de 2e plaats in het eindklassement. Stochs landgenoot Kubacki (winnaar in Garmisch-Partenkirchen) mocht als 3e mee op het eindpodium.