IOC-lid: "Olympische atleten moeten voorrang krijgen bij vaccinaties"

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil koste wat kost dat de Spelen in Tokio dit jaar wel kunnen doorgaan.

De Canadees Dick Pound, het langste zittende IOC-lid, hoopt dat de landen in hun vaccinatiestrategie rekening houden met de olympische atleten.



"In Canada hebben we mogelijk 300 à 400 atleten. Ik denk niet dat er publiek protest zou zijn als we 300 à 400 vaccins op enkele miljoenen nemen om Canada te vertegenwoordigen op een internationaal evenement van dit kaliber", zegt Pound aan Sky News.

"Het is een beslissing die elk land moet maken. iIk denk dat dit de meest realistische manier is om de Spelen te laten plaatsvinden."

Het IOC overweegt te helpen bij het vaccineren van olympische atleten in landen die waarschijnlijk geen uitgebreid vaccinatieprogramma zullen hebben tegen komende zomer.

IOC-voorzitter Thomas Bach sprak zich al uit voor de vaccinatie van de atleten, een vaccinplicht sloot hij echter uit.

Vorige week bevestigde het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) dat het in geen geval aast op een voorkeursregime.