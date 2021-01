Heur Tongeren kiest voor bekermatch en levert in: "We snakken naar het veld"

Bekijk de reportage in Het Journaal:

"Een rompslomp, maar spelers zijn solidair"

"Het is een rompslomp, maar we hebben het er voor over. We willen de spelers belonen voor dit sportieve succes."

"We hebben nog geen positieve gevallen gehad in onze club", vertelde de sportief verantwoordelijke dinsdagavond aan onze reporter.

Dat is verplicht door de Pro League, maar Heur Tongeren wil geen risico's nemen en zal zijn spelers voor elke training testen, goed voor 3 testrondes per week.

"We snakken naar het veld"

"Er werd ons gevraagd of we het sportieve of het financiële wilden laten primeren", verduidelijkt een van de spelers van Heur Tongeren.

"We konden verstek laten gaan voor de match en daar een bepaald bedrag voor ontvangen, maar we hebben als spelersgroep unaniem beslist om voor het sportieve te gaan en dus toch te spelen."

"We beseffen dat het veilig moet gebeuren en dat is de eerste prioriteit. Het wordt ook wennen aan de trainingen, want het is al 3 maanden geleden. Maar we snakken naar het veld. We zijn hongerig naar die match over 4 weken."

De kans is evenwel groot dat het bij die ene match zal blijven. De amateurreeksen liggen nog altijd stil en een hervatting lijkt niet meteen voor morgen.

"De kans bestaat dat de competitie wordt stopgezet, maar daardoor zullen we zeker niet minder ons best doen. Dan hebben we die match toch gehad."