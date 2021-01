Filip Joos en Peter Vandenbempt in koor: "Zet De Ketelaere op positie Vanaken"

Club Brugge moet Gouden Schoen Hans Vanaken 3 wedstrijden missen na zijn uitsluiting op tweede kerstdag: nu zondag tegen STVV en daarna tegen Beerschot (17/01) en KV Oostende (20/01).

Voor Filip Joos is het eenvoudig: "Zet Charles De Ketelaere op zijn plaats. Dat is misschien wel zijn beste positie, maar door de aanwezigheid van Vanaken heeft hij daar nog niet kunnen spelen."

"Dat zou de oplossing kunnen zijn. Ook met de nieuwe spits Bas Dost in de ploeg."

Peter Vandenbempt begrijpt zijn collega: "Stel De Ketelaere op. En dan ben ik benieuwd welke keuzes de coach gaat maken wanneer Vanaken terugkeert voor de topper tegen Racing Genk."

"Ik kan me alleen maar voorstellen dat De Ketelaere dan in de basis blijft staan. Hij is een jonge Belg die zich goed ontwikkeld heeft."

"Het zou bijzonder jammer zijn als De Ketelaere weer uit de ploeg zou verdwijnen. Dat hij weer opschuift naar de flank, begrijp ik wel, want Vanaken zal zijn positie opnieuw innemen."

"Noa Lang speel je er alleszins niet uit", weet Joos. "Neen", beaamt Vandenbempt. "Op korte tijd heeft hij zijn waarde voor Club Brugge al bewezen. En de Nederlander gaat alleen maar groeien."