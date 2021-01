De lastminutetransfer van Marc Hirschi: "Ik ben ontgoocheld en nieuwsgierig"

Ook al hebben we de (driekoningen)taart van 2021 al aangesneden, op de valreep heeft Marc Hirschi misschien wel voor dé wielertransfer van 2020 gezorgd. Het Zwitserse goudhaantje heeft zijn contract verbroken bij Sunweb-opvolger Team DSM en zou voor UAE Emirates kiezen. Met Michel Wuyts gaan we op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze transfer.

Team DSM zit wellicht al even met een nieuwjaarskater opgescheept. Marc Hirschi (22) brak vorig jaar helemaal door en had de komende jaren een van de uithangborden moeten zijn van de jonge talentenfabriek. De Zwitser, die mogelijk zijn eigen grenzen nog niet kent, was in 2019 vanuit de jeugdopleiding doorgestroomd naar het WT-departement en had nog een contract tot en met 2021. Die verbintenis weerspiegelde natuurlijk niet meer het boerenjaar 2020 dat Hirschi achter de kiezen heeft. Een financieel dispuut kan dus tot de breuk geleid hebben, al blijft dat een veronderstelling. Kan Team DSM (op termijn) niet beantwoorden aan de financiële verlangens van Hirschi? Dat hoofdsponsor Sunweb in coronatijden afhaakte, is misschien al een teken aan de wand.

Hirschi was de meest strijdlustige renner in de Tour.

"Vrijheid in groepje van wereldveroveraars"

Michel Wuyts: "Ik ben wel ontgoocheld, want ik was gecharmeerd door zijn opgang en prestaties, die vooral gegroeid zijn door zijn vrijheid in handelen, zonder enige beperking." "Binnen het concept van Sunweb kreeg hij zijn vrijheid, zoals hij toonde in de Tour. Dat is zo gegroeid in een sfeertje van jongeren onder elkaar, een groepje wereldveroveraars."

UAE springt in de dans

Wie echter over geld en koers praat, komt wel vaker bij UAE Emirates terecht. De ploeg van Tadej Pogacar steunt op de woestijndollars en laat pareltjes ontpoppen in de schaduw van gevestigde waarden. Hirschi zal naar alle waarschijnlijkheid – Wielerflits.nl weet dat de deal rond is – binnenkort de ploegbus delen met andere raspaardjes als Mikkel Bjerg, Alessandro Covi, Brandon McNulty en de broertjes Oliveira. De kapitaalkrachtige ploeg van teambaas Mauro Gianetti – daar is de Zwitserse link – zal de verbrekingsvergoeding wellicht met plezier en zonder problemen op tafel gelegd hebben. Dat is ook een must, aangezien zo’n transfer met een lopend contract geen dagelijkse kost is in het peloton. De 3 partijen – oude ploeg, nieuwe ploeg en de Internationale Wielerunie UCI – moeten hun fiat geven en de overeenkomst moet ook voor het einde van het jaar bezegeld worden.

Formolo, Pogacar, Trentin: de nieuwe ploegmaats van Hirschi?

De rol van de makelaar

Is Hirschi dan een trendsetter? Rohan Dennis (in 2014 van Garmin naar BMC) en Carlos Verona (in 2016 van Etixx-Quick Step naar Orica-BikeExchange) waren voorlopers met een overstap tijdens het seizoen, maar vooral de omstreden makelaar Giuseppe Acquadro duikt veelal op in dergelijke dossiers. De invloedrijke zaakwaarnemer deinst er niet voor terug om een contract op te blazen. Egan Bernal, Ivan Sosa en Andrey Amador zitten in zijn portefeuille en forceerden met z’n allen een vroegtijdige overgang van hun toenmalige werkgever naar - toevallig?- Ineos. Ook de transfer van Richard Carapaz naar de Britten was een steekspel en de schalkse manager zou ook Astana-sensatie Aleksandr Vlasov de voorbije maanden al zachtjes richting Ineos gemasseerd hebben. Of Fabian Cancellara – die de belangen van Hirschi verdedigt – een gelijkaardige rol vertolkt in dit dossier, is niet duidelijk.

Fabian Cancellara sprak in Vive le Vélo over zijn poulain:

"Waarde is een veelvoud geworden: waarom wachten om te verzilveren?"

Michel Wuyts: "Het is zeer moeilijk om de rol van Fabian Cancellara te beoordelen, maar hij is een aparte jongen. Ook in zijn periode als renner heeft hij voor stunts gezorgd." "Ik wil hem zeker niet onderschatten, maar ik denk dat het heel simpel is: dit was de waarde van Hirschi en die waarde is nu een veelvoud geworden. Waarom zou je dan nog een jaar langer wachten om dat te verzilveren?"

In de voetsporen van Dumoulin en co

Het staat wel vast dat Hirschi niet de eerste klant is die zijn contract bij Sunweb (nu Team DSM) verscheurt. Bij de succesrijke formatie primeert het collectief boven het individu en wordt een strikt protocolschema gehanteerd. Dat keurslijf past blijkbaar niet bij elke renner. Marcel Kittel, John Degenkolb, Warren Barguil, Tom Dumoulin en enkele maanden geleden nog Michael Matthews: vroeger dan verwacht zwaaiden zij Sunweb uit en zochten ze andere oorden op.

De samenwerking tussen Dumoulin en Sunweb stopte vroeger dan het contract stipuleerde.

"Dit vertrek is toch een stukje pijnlijker voor Sunweb"

Michel Wuyts: "Ik heb in interviews van Hirschi nooit een opmerking over dat keurslijf gelezen. Dat kon je ook niet merken aan zijn vrijpostig koersgedrag." "Als ploeg is het moeilijk op te tornen tegen de druk van buitenaf. Je hebt bovendien de Zwitserse band met Gianetti en Cancellara, zij zullen elkaar wel gevonden hebben." "Sunweb heeft ook de cultus: als een renner weg wil, dan gaan we niet over tot een rechtszaak. Men kleeft er een som op en als die betaald wordt, dan is hij weg." "Men heeft het vertrek van die andere renners ook overleefd, redeneren zij. Maar deze transfer gaat toch pijn doen, hoor. Hirschi is een supertalent en dat is een stukje pijnlijker. Hij draagt vooral de prille jeugd in zich."

Naar het voorbeeld van Van Aert?

Een officiële aankondiging is er dus nog niet, maar UAE Emirates lijkt de nieuwe bestemming van Marc Hirschi in deze soap te worden. Hirschi moet een supertandem vormen met Tadej Pogacar. De Zwitser wordt geen toekomst als Tour-winnaar voorspeld, maar kan wel een berg oppeuzelen en kan vooral in de Tour-trein van Pogacar een zeer belangrijke schakel worden. In de NOS-docu "Code Geel" over de Tour de France van Jumbo-Visma vertelde Primoz Roglic hoe landgenoot Pogacar hem - met een knipoog - had gevraagd hoeveel Wout van Aert moest kosten. Heeft UAE, dat in de voorbije Tour lang niet over het sterkste blok beschikte, met Hirschi nu zijn eigen versie van Van Aert binnengehaald? Een renner met een klassiek profiel die bergen werk kan verzetten en sterk genoeg is om tussendoor links of rechts een ritje mee te graaien? UAE vertrekt vandaag richting Abu Dhabi voor een ploegstage. Of Hirschi daar op het toneel verschijnt, is nog niet bekend. Maar de ploeg van onder meer Pogacar, Gaviria, Kristoff, Majka, Formolo, Trentin en Ulissi profileert zich duidelijk nog wat meer als een van de grootmachten op twee wielen.

Pogacar won dan wel de Tour, zijn ploeg maakte niet meteen indruk.

"Wat wordt zijn rol in de Tour?"