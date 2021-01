Wout van Aert en partner Sarah De Bie verwelkomen zoontje Georges

De geboorte was voor het begin van deze maand verwacht en dreigde de voorbereiding van Wout van Aert op het BK van aanstaande zondag in de war te sturen, maar de topfavoriet kan zonder zorgen toeleven naar de titelstrijd in Meulebeke.

De baby "met werknaam Fonske" zag gisteren het levenslicht. "Alleen maar liefde", stelt Van Aert zijn zoon Georges voor.