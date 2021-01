Wellicht geen Mbokani en Ampomah tegen KVM wegens buitenlandse trip

Het was viroloog Marc Van Ranst die de kat de bel aanbond op Twitter: moest Frank Vercauteren niet in quarantaine, aangezien hij de voorbije maanden in Rusland verbleef?

Antwerp verduidelijkte al meteen dat de club zich aan alle regels houdt en herhaalt dat nu opnieuw. "Frank Vercauteren is na zijn medische en administratieve verplichtingen, die bij de opstart van een nieuwe job horen, in quarantaine gegaan. Hij zal pas trainingen leiden of op de bank plaatsnemen tijdens wedstrijden als er aan alle verplichtingen is voldaan."

De club zal dezelfde strikte regels toepassen voor de spelers die de voorbije dagen in het buitenland vertoefden, ondanks dat hen dat was afgeraden. Het gaat om Mbokani, Ampomah, Mbenza, Benavente, Hongla en Pius.

"Afhankelijk van hun datum van terugkeer moeten ze de nodige tijd in quarantaine doorbrengen." De kans is dus groot dat we geen van die 6 spelers zondag zullen zien tegen KV Mechelen.