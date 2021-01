VIDEO: Gerets, Kompany, Albert en Vertonghen is ideale Duivels-defensie

Op de rechtsachter viel de keuze zoals verwacht op Eric Gerets. De intussen 66-jarige Limburger was jarenlang een voortrekker bij de Rode Duivels. Gerets was er onder meer bij in de EK-finale van 1980 en het succesvolle WK van 1986 in Mexico.

Centraal achterin vormen Vincent Kompany en Philippe Albert de tandem. Kompany was de leider van de huidige "Gouden Generatie" van de Rode Duivels. Hij was met hen aanwezig op de WK's van 2014 en 2018.

De ondertussen 53-jarige Albert leidde de Belgische defensie op de WK's van 1990 en 1994, waar de Belgen telkens in de 1/8e finales sneuvelden.



Links achteraan ten slotte vinden we de enige nog actieve speler: Jan Vertonghen (33). De verdediger van Benfica is de recordinternational bij de Rode Duivels. Zonder ongelukken speelt hij nog een EK en WK.