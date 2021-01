Van den Brom: "Voor het einde van de maand weten we waar we staan"

"In het begin valt het nog mee. Die match van morgen komt erbij, daar kun je niets aan doen. Dan volgt zaterdag snel, maar daarna hebben we wel een volledige week rust. Alleen vanaf dan gaat het snel."

"Op korte tijd - voor het einde van de maand - zullen we weten waar we staan en hoe de rest van het seizoen er zal uitzien", verwijst de Nederlander naar de 7 matchen die Genk deze maand speelt.

Van den Brom is tevreden met de prestaties van zijn team onder zijn bewind, maar of hij ook aan het einde van de rit tevreden zal zijn met een 2e plaats wil hij niet zeggen. "Misschien ben je dan ontgoocheld, maar dat hangt ervan af hoe je die plaats bereikt hebt. Ik ga altijd voor het hoogste, maar een 2e plaats kan misschien wel het maximale zijn."

"Spelers hebben niet liever dan dit drukke schema"

John van den Brom staat er niet om bekend vaak of graag met zijn spelers te roteren. "Joakim (Maehle) is weg en zijn vervanger is nog niet gearriveerd. In de laatste matchen hebben Jere (Uronen) en Gerardo (Arteaga) daar gespeeld. Dat is eigenlijk ook al roteren. We zullen daar niet aan ontkomen."

"Het belangrijkste is dat we nu een volledige fitte selectie hebben. Ik heb al vaak gehoord van spelers dat ze niet liever hebben dan dit regime, omdat de intensiteit op de training minder is en de focus op de matchen ligt."

"Het wordt pas problematisch als je een tik krijgt en je moet herstellen. Dan is de tijd tot de volgende match kort. Dat is iets wat wij als staf goed zullen moeten managen."