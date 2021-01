Tranen bij Southampton-coach na zege tegen Liverpool: "Door de wind"

Danny Ings opende gisteren al na 2 minuten de score voor Southampton tegen Liverpool en de thuisploeg gaf die bonus niet meer uit handen.

De prestigezege smaakte bijzonder zoet bij Southampton en coach Ralph Hasenhüttl, die vorig seizoen nog met 0-9 ingeblikt werden door Leicester City.

De Oostenrijkse T1 stortte na het laatste fluitsignaal neer en liet zijn tranen de vrije loop. "Dat kwam door de wind", grapte hij bij de BBC.

"Het maakt me zo trots als ik de spelers zie vechten met alle wapens die ze hebben. Tegen Liverpool moet je een perfecte wedstrijd spelen en dat hebben we gedaan."

"Het was zo intens. Mijn stem is bijna volledig weg. Mijn spelers zijn vermoeid, maar dat moet je zijn als je zo'n ploeg wil kloppen. De spelers geloven in wat we aan het realiseren zijn."

Southampton staat nu 6e met 29 punten, het puntentotaal dat ook Tottenham en Manchester City tot dusver achter hun naam hebben staan. De Spurs hebben wel een match minder gespeeld, City zelfs twee wedstrijden.