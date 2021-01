Technische staf van KV Mechelen is "back in business"

T1 Wouter Vrancken en co. (in totaal waren er 8 stafleden besmet, red) misten de laatste 3 matchen van het jaar. Maar de interim-staf - onder aanvoering van head of development Sven Swinnen en de geblesseerde aanvaller Igor De Camargo - deed het meer dan behoorlijk: op 17 december verloren ze wel logischerwijze op leider Club Brugge (0-3).

Maar 3 dagen later volgde er een deugddoende overwinning in Leuven (1-2), waarna in de laatste match van het jaar rode lantaarn Moeskroen met 2-1 werd weggezet in een levensbelangrijk degradatieduel. KVM klom daarmee naar de 13e plaats, al blijft de ademruimte klein.

De bedankingen aan het adres van de interimmers zijn dus meer dan verdiend. De volgende match van KV Mechelen is het thuisduel nu zondag tegen Antwerp.