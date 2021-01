Sam Maes staat maanden aan de kant na val op training

Sam Maes was half oktober nog veelbelovend aan zijn seizoen begonnen: in de Wereldbekermanche van Sölden legde hij beslag op de 18e plaats in de reuzenslalom.

Het WK in Cortina d'Ampezzo (8-21 februari) was een van de grote doelen van zijn seizoen, maar Maes zal er uiteindelijk niet bij kunnen zijn in Italië.



Onze landgenoot kwam zondag op training in Oostenrijk ten val en scheurde daarbij de kruisbanden van zijn rechterknie. Dat betekent meteen ook het einde van het seizoen voor de 22-jarige Maes.

Onze landgenoot werd ondertussen al geopereerd en zal naar schatting 9 maanden buiten strijd zijn.