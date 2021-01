Revelatie Marc Hirschi vertrekt per direct bij Team DSM

Over de reden waarom Marc Hirschi op staande voet vertrekt, wil Team DSM (het vroegere Team Sunweb) niks kwijt.

"Na onderling overleg heeft Team DSM een akkoord bereikt om het contract van Marc Hirschi stop te zetten. Dat gebeurt per direct en verder zullen we geen commentaar geven", meldt de WorldTour-ploeg.

Hirschi had nog een contract lopen bij Team DSM tot en met eind 2021. "We wensen Marc Hirschi het beste in de voortzetting van zijn carrière. We zijn hem dankbaar voor wat hij de ploeg bijgedragen heeft."

Vorig jaar brak de 22-jarige Zwitser helemaal door met een ritzege in de Tour en winst in de Waalse Pijl. Hirschi eindigde ook 2e in Luik-Bastenaken-Luik en 3e op het WK op de weg (na Julian Alaphilippe en Wout van Aert).

Bij welke ploeg de poulain van Fabian Cancellara straks aan de slag zal gaan, is nog niet bekend.