Veel crossen hebben traditioneel een bijnaam, ook de cross in Meulebeke waar dit weekend het BK plaatsvindt. Kunt u de juiste stad met de juiste cross verbinden? Selecteer het antwoord uit de lijst, die steeds korter wordt naarmate de quiz vordert. Dat betekent ook dat u het laatste antwoord cadeau krijgt van ons. We steken van wal met de bijnaam van de veldrit in Meulebeke.