Quarantaine van 14 dagen in Tokio? "Dat nieuws is toch zeer voorbarig"

Sporters en vooral wielrenners worden al enkele dagen aangesproken over de dreigende quarantaine van 14 dagen na hun aankomst in Tokio voor de Olympische Spelen van volgende zomer.

"2 weken geleden hebben we de laatste versie van het draaiboek ontvangen van de organisatie in Tokio. Daarin staat dat ze blijven vasthouden aan de 14 dagen quarantaine na aankomst in Japan", vertelde Johan Bellemans (hoofdarts van het BOIC) vorige woensdag.



In De Tribune op Radio 1 kwam het onderwerp weer aan bod en presentator Maarten Vangramberen had een belronde met het BOIC achter de rug. Zijn conclusie na die gesprekken? "We moeten heel hard afwachten en het nieuws over die lange quarantaine is zeer, zeer voorbarig."

"Er liggen in Tokio heel veel scenario's op tafel die voortdurend afgetoetst worden. Zoals ik het begrepen heb van de mensen van het BOIC, mensen met heel veel ervaring op de Spelen, is het bijvoorbeeld ook goed om 3 dagen voor je competitie op de Spelen aan te komen, als je de maatregelen daarna maar goed volgt."

"Isolatie of quarantaine betekent vooral dat je het openbaar vervoer niet mag gebruiken, dat je niet mag shoppen. Maar je kunt dus perfect trainen als je je aan de maatregelen houdt en bijvoorbeeld de gereserveerde vervoersmiddelen gebruikt."

"De renners hoeven zich dus geen zorgen te maken. De combinatie tussen de Tour en de Spelen zou moeten lukken", concludeert Vangramberen na zijn inforonde bij het BOIC. "Op 14 januari zit het organisatiecomité van Tokio nog samen met de nationale comités en dan weten we misschien al iets meer."