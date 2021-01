Pro League: "Buitenlandse spelers hoeven niet in quarantaine na transfer"

Januari is doorgaans de maand waarin de clubs hun kern nog proberen te versterken voor de eindsprint richting de play-offs. Zo verwelkomde Club Brugge enkele dagen geleden al Bas Dost vanuit Frankfurt. Maar is het niet gevaarlijk wanneer spelers plots in een totaal andere bubbel terechtkomen?

"Er is een afspraak voor inkomende transfers van elitesporters vanuit het buitenland", leren we bij de Pro League.

Concreet komt het erop neer dat de speler 3 dagen voor zijn vertrek een laatste keer getest moet worden in land A en meteen bij aankomst in land B. Als die tweede test negatief is, mag hij aansluiten bij zijn nieuwe club.

"Het gaat dus enkel om spelers die van testomgeving naar testomgeving verhuizen", verduidelijkt de Pro League. "Spelers die maanden geblesseerd zijn en niet getest werden in het buitenland vallen hierbuiten."

Ook het veelbesproken geval van Frank Vercauteren, die vanuit Rusland kwam om een contract als coach bij Antwerp te tekenen, past niet in deze uitzonderingsmaatregel.