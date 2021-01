Oostende versterkt zich met Belgian Lion Michael Gilmore

Tot juni 2021 zal Michael Gilmore bij Oostende spelen als "stagiair". Concreet betekent dit dat hij zal trainen met het eerste elftal.

Enkel als er geblesseerden of afwezigen zouden zijn in de 1e ploeg, kan Gilmore opgeroepen worden voor een wedstrijd.

In het seizoen 2021-2022 maakt Gilmore wel volledig deel uit van het Oostendse team.



Vorig seizoen speelde de 2m04 lange basketter in Duitsland voor Phoenix Haagen. De Amerikaanse Belg verzamelde eind november ook zijn eerste minuten bij de Belgian Lions in een interland tegen Litouwen.



Michael Gilmore is de neef van Artis Gilmore, die in de jaren 70 en 80 furore maakte bij de Chicago Bulls en San Antonio Spurs. Zijn vader Oren was als basketbalspeler actief in ons land en trouwde met een Belgische. Uit dat huwelijk werd Michael geboren.