Lamkel Zé biedt excuses aan na laatste frats: "Ik blijf beschikbaar"

Bij Antwerp zijn ze de grillen van Didier Lamkel Zé al een tijdje beu en dus past hij al een paar maanden niet meer in de sportieve plannen. Om een transfer te forceren - er was sprake van Panathinaikos - verscheen hij gisteren plots met een shirt van Anderlecht op de training. "En morgen draag ik er een van Beerschot", gooide hij er nog een provocatie bovenop.

Een dag later kwam het (al dan niet opgedrongen) berouw. "Ik wil wat uitleg geven over de recente gebeurtenissen", zegt Lamkel Zé in een filmpje van Antwerp. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de club en de fans, want die zijn fantastisch en hebben mij altijd gesteund."

"Ik heb zo gereageerd, omdat ik veel aan mijn hoofd heb, zoals een transfer. Het is niet makkelijk voor mij. Toch blijf ik beschikbaar voor de club. Als de nieuwe trainer mij nodig heeft, zal ik er staan. Ik hoop dat we elkaar snel terug zullen zien op het veld."