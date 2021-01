Hans Vanaken krijgt in beroep maar 3 in plaats van 4 schorsingsdagen

Club: "Verbale uitlatingen kunnen niet teruggedraaid worden"

Het bondsparket had 4 speeldagen voor Hans Vanaken gevorderd (2 voor de overtreding, 2 voor de verbale uitlatingen), het Disciplinair Comité had die sanctie vorige week bevestigd en bij de Disciplinaire Raad mochten Club en Vanaken zich vanmiddag verdedigen in de beroepsprocedure.

Hans Vanaken nam zelf kort het woord. "Het was een fiftyfiftybal waarbij ik dacht dat ik de bal net nog kon hebben", argumenteerde de Gouden Schoen. "Ik belandde met mijn studs op de enkel van Andreas Beck, maar er zat geen intensiteit achter."

"Toen ik hem raakte, trok ik mijn been terug. Ik dacht dat ik geel zou krijgen, draaide me en plots kreeg ik rood. Dat zorgde voor ongeloof en frustratie. Wat er daarna gebeurd is, is niet goed te praten. Ik zou nog eens mijn excuses willen aanbieden aan de scheidsrechters."

Vanaken slingerde ref Nathan Verboomen en zijn assistenten enkele verwensingen naar het hoofd. "De verbale uitlatingen zijn wat ze zijn. Die kunnen niet teruggedraaid worden", legde de verdediging van Club zich min of meer neer bij die sanctie.

"Maar we hopen dat het parket in de toekomst dezelfde strenge houding zal hanteren voor gelijkaardige feiten en andere verbale uitlatingen. Dan moet er maar een tolk in het VAR-busje plaatsnemen om uitlatingen in een andere taal te kunnen beoordelen. Dit precedent is van cruciaal belang en moet consequent behandeld worden."