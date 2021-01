Frank Vercauteren: "Het is niet de bedoeling om het bij 5 maanden te houden"

Frank Vercauteren (64) is de opvolger van Ivan Leko bij Antwerp, de nummer 5 in onze hoogste klasse. "Ik stond open voor een nieuwe uitdaging, maar die moest beantwoorden aan mijn verwachtingen. Deze aanbieding was er zo eentje", zegt de T1 op de Bosuil.

Frank Vercauteren vertrok in augustus bij Anderlecht en bracht de voorbije maanden door bij zijn gezin in Rusland. Een terugkeer naar België hing een paar keer in de lucht, maar voor Vercauteren vielen de puzzelstukjes nu pas volledig in elkaar. "Na mijn ontslag bij Anderlecht kon ik enkele dagen later al ergens beginnen, maar door privéredenen was ik tot een bepaalde datum niet beschikbaar", vertelde Vercauteren op een digitaal persmoment. "Daarna stond ik open voor een nieuwe uitdaging, maar die moest beantwoorden aan mijn verwachtingen. Deze aanbieding was er zo eentje en het voorstel kon ik dus aanvaarden." "Alles was aanwezig om de interessante uitdaging aan te gaan", verklaart hij zijn keuze. Vercauteren werd ook gesolliciteerd door RC Genk en Standard. "Maar ik alleen ken de waarheid en weet wat ik voel en wil doen." "Twee mogelijkheden op hetzelfde moment, dat gebeurt niet altijd. Dan moet je een keuze maken en moet je daar volledig achter staan. De keuze was dan vrij duidelijk. Daar kom ik niet meer op terug."

"Ik wil bepaalde opportuniteiten open houden"

Frank Vercauteren tekende een contract tot het einde van het seizoen. De Antwerpse keuzeheer geeft aan dat zijn familiale situatie een verklaring is voor die korte periode. "Ik wil bepaalde opportuniteiten open houden en wil dan in alle vrijheid kunnen beslissen. Maar het is niet de bedoeling om het bij 5 maanden te houden", gaf Vercauteren nog mee. Over een eventuele titel wilde Vercauteren niet praten ("Je moet niet praten over de toekomst en het doel, wel over de weg daar naartoe"), maar de nieuwe hoofdcoach zal de erfenis van Ivan Leko niet zomaar weggooien. "Ik ga altijd voort op de goeie dingen die er zijn. Het zou niet correct zijn naar Leko om te zeggen dat alles moet veranderen. Er stond hier iets, maar natuurlijk doe je veranderingen. Of dat nu defensief of offensief is... Je moet op alle vlakken verbeteren."

Over enfant terrible Didier Lamkel Zé zei Vercauteren nog: "We zullen wel zien. Hij ligt hier nog onder contract."

Algemeen manager: "Frank is de geknipte man om over te nemen"

Antwerp speelt zondag bij KV Mechelen. Of dat met Frank Vercauteren al op de bank zal zijn, is nog niet duidelijk. De nieuwe T1 testte zaterdag negatief op het coronavirus in Rusland en onderging vanochtend een nieuwe test. De technische staf zou niet veranderen. Assistent Rudi Cossey blijft normaal gezien, het takenpakket van de vertrokken Edward Still moet nog herbekeken worden. "We zijn heel tevreden dat Frank hier zit", vulde algemeen manager Sven Jaecques nog aan. "We hadden een shortlist en we zijn blij dat onze eerste keuze gelukt is." "Hij kent deze competitie, heeft prijzen gepakt en toonde ongelofelijk veel goesting in dit project. Hij heeft ons ervan overtuigd dat hij de geknipte man is om over te nemen."

Viroloog Marc Van Ranst heeft zijn mening over het persmoment: