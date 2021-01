Djokovic en Nadal bevestigen deelname aan de ATP Cup in Melbourne

Vorig jaar versloeg Servië in de finale Spanje in de eerste editie. Ook toen waren Djokovic en Nadal van de partij. Er namen vorig jaar 24 landen deel, met ook België, dat dit keer niet van de partij is. Wegens de coronacrisis vindt de ATP Cup in 2021 in beperkt formaat plaats.

De elf hoogst geplaatste landen op de ranglijst, die opgesteld is op basis van de ranking van de spelers, kregen eind december een automatisch ticket voor het toernooi.

Het gaat om Servië, Spanje, Oostenrijk (met Dominic Thiem), Rusland (met Daniil Medvedev en Andrej Roeblev), Griekenland, Duitsland, Argentinië, Italië, Japan, Frankrijk en Canada. Australië kreeg als host een wildcard.

België staat in de ranglijst pas op de veertiende stek. Begin vorig jaar botsten de Belgische tennismannen in de kwartfinales op Spanje.

Vanwege de coronacrisis verhuisde de komende editie van de ATP Cup van begin januari naar begin februari, vlak voor de eveneens uitgestelde Australian Open. De twaalf landen worden onderverdeeld in vier groepen van drie. De vier groepswinnaars stoten door naar de halve finales.