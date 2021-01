David Goffin voor 1e match: "Ik wil mijn eigen identiteit terugvinden"

Na een 2020 om snel te vergeten snijdt David Goffin (ATP-16) met een positieve mindset het nieuwe tennisseizoen aan.



Zijn Franse vriend en dubbelpartner Pierre-Hugues Hubert (ATP-83) is overmorgen zijn eerste tegenstander op het ATP-toernooi in Antalya (Turkije).

"Het is echt goed om nog een toernooi te kunnen spelen voordat we in Australië in quarantaine moeten gaan", vertelt de beste Belgische tennisser.

In Antalya speelt er maar 1 speler uit de top 10 mee: de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-10). De forfaits van Borna Coric (ATP-24) en Jannik Sinner (ATP-36) openen extra perspectieven voor Goffin.

"Met Germain (Gigounon, de nieuwe coach van Goffin) hebben we ervoor gezorgd dat ik me opnieuw goed voel op de tennisbaan."

"Ik wil vooral mijn identiteit terugvinden, mijn eigen manier van spelen en mijn spontaniteit. Daarna zien we wel. Maar we zullen natuurlijk wel proberen te presteren in de grootste toernooien, want daar zijn de meeste punten te rapen."