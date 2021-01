City-legende Colin Bell is overleden: "De Kevin De Bruyne van de jaren 60"

Voor Manchester City in handen viel van een rijke oliesjeik kende het in de jaren 60 ook al grote successen, met onder meer een titel (1968), een FA Cup (1969) en een Europese Beker voor Bekerwinnaars (1970).

De drijvende kracht achter dit succes was middenvelder Colin Bell, de aan zijn legendarische loopvermogen de bijnaam Nijinsky dankt (niet naar de balletdanser, maar naar het gelijknamige renpaard). Een nog bekendere bijnaam voor Bell was de King of the Kippax, naar de straat die aan het toenmalige stadion van City grensde.

Bell speelde ook 48 keer voor Engeland, maar speelde bij de nationale ploeg toch vaker de tweede viool tegenover Bobby Charlton. Hij schopte het met Engeland wel tot de kwartfinale op het WK van 1970.

Mike Summerbee, een andere lid van het legendarische City-middenveld, vergelijkt Bell met Kevin De Bruyne. "Zowel door de manier waarop ze spelen als hoe ze zijn naast het veld. Hij was een enorme ster, maar dat zag je niet aan hem." Colin Bell werd 74 jaar.