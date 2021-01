Antwerp pareert kritiek van Van Ranst: "Vercauteren zit in quarantaine"

Antwerp maakte gisteravond bekend dat Frank Vercauteren de opvolger is van Ivan Leko. De trainer verbleef in Rusland en werd met het privévliegtuig van Antwerp-preses Paul Gheysens naar België gevlogen en geeft vandaag ook een persconferentie. Viroloog Marc Van Ranst fronste daarbij de wenkbrauwen.

"Meneer Vercauteren verbleef meer dan 48u in Rusland, een rode zone", schrijft Van Ranst op Twitter. "Een quarantaine van 7 dagen, met testing op de 1e en de 7e dag is verplicht, ook voor trainers. Naar het werk gaan op dag 2 is geen goed signaal naar onze bevolking", was Van Ranst streng.

Antwerp van zijn kant nuanceert de stelling dat Vercauteren vandaag al aan het werk is. "Vercauteren is op 2 januari negatief getest en heeft een zakelijke reis naar België gemaakt. Vanochtend is er onmiddellijk overleg geweest met de Pro League", klinkt het.

"Onze coach is vandaag enkel en alleen op de club voor een bloedafname, een nieuwe covidtest en een online persconferentie met volledige inachtname van de social distancing. Hij verblijft tot nader order in quarantaine. Alles is in volledig overleg met de Pro League."

Met dat antwoord nam Marc Van Rans uiteindelijk vrede. "Prima. Toen ik een uurtje geleden met de Pro League telefoneerde, was dat nog allemaal niet in orde."