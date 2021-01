"Achteraf kan 2020 net een heilzaam jaar voor Nina Derwael geweest zijn"

"Ik denk overigens dat ze de Spelen van 2024 in Parijs nog haalt. In 2023 is het WK in Antwerpen. Dat is een enorme uitdaging voor Nina en dan is 2024 maar een jaartje verder", haalt onze turnreporter ook aan.

"Als ze zich specialiseert op de brug en de balk, dan kan dat perfect. De passie was misschien even weg, maar is terug. Ze weet hoe ze er mentaal mee moet omgaan."

"En haar vriend Siemen Voet is profvoetballer bij KV Mechelen. Hij heeft haar gestimuleerd door te zeggen: waarom sporten we niet nog zo lang mogelijk samen op een hoog niveau? Dat zijn redenen om erin te geloven dat ze nog niet meteen klaar is."