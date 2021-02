Volleybalbeker bij de vrouwen is een prooi voor Asterix

Asterix is al sinds jaar en dag een klinkende naam in het Belgische vrouwenvolleybal. Maar de voorbije 2 jaar moest het de beker wel telkens aan Oostende laten. Dat Oostende sneuvelde dit seizoen al in de kwartfinales en zo kwam Asterix, tegenwoordig niet meer in Kieldrecht maar in Beveren, uit tegen Oudegem.

De eerste set was veelbelovend. Asterix moest tot het uiterste gaan om de set binnen te hengelen (27-25), het leek de voorbode van een spetterende finale.

Maar de ballon van Oudegem liep razendsnel leeg. In de tweede set kon het amper nog een punt maken. Toen al was duidelijk dat Asterix dit niet meer uit handen zou geven.

In de slotset hield Asterix Oudegem voortdurend op een veilige afstand. Geen tweede bekerwinst dus voor de ploeg van Nina Coolman (die de voorbije jaren nog mocht vieren met Oostende), wel een 16e voor Asterix (3e als Asterix Avo Beveren en 13 als Asterix Kieldrecht).